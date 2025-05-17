Иммерсивный спектакль в Музее Сидра — не просто вечер, а целое переживание. Ты окажешься внутри истории. Не на сцене и не в зале. Ты случайно услышишь чужой разговор, смотришь в глаза героя и вдруг… узнаёшь в нём себя. Любовь. Расставание. Случайная встреча. Банально? Возможно. Но ты ещё не проживал это вот так — с бокалом сидра, под живую музыку. Что будет: • спектакль, который не захочется прерывать; • сидры, медовуха, лимонады — безлимитно; • вкусные закуски (потому что на голодный желудок такие чувства не переживают); • живое музыкальное сопровождение; • спектакль, который ближе, чем театр — иммерсивный опыт от Юлии Тихомировой; • танцы и зажигательная музыка. Это вечер для тех, кто любит жизнь — с её неожиданными поворотами, новыми знакомствами, красивыми эмоциями и вкусными бокалами.