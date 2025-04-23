За последние сто лет танго «сделало» головокружительную карьеру. Из уругвайских кабаков с дурманом дыма, через изысканные рестораны и танцевальные залы многих стран Европы, танго победно вышло на подмостки знаменитых концертных залов и обосновалось там достаточно прочно. Знакомые всем эмоции, предельно откровенно выраженные в мелодиях танго – радость и надежда, счастье обретения и горечь утраты, боль разлуки и тоска по любимым — сделали этот танец невероятно притягательным не только для танцующих, но и для слушающих. А композиторы — авторы знаменитых танго — снискали не меньшую славу, чем авторы популярных песен и романсов. В программе концерта: 1. М.Родригес, танго «Кумпарсита» 2. А.Пьяцолла, «Времена года в Буэнос-Айресе» 3. К. Гардель, танго «Por Una Cabeza» 4. О. Рекена, «Времена года» 5. А. Пьяццолла: Adios Nonino, Oblivion, Tres Minutos Con La Realidad, Libertango Cкидка 28% на билеты в период с 12 по 16 февраля Промокод: LUMILOVE