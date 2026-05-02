Иммерсивное шоу-импровизацию в отеле «Марко Поло», где старинные интерьеры добавят эмоций шоу «Петербург XX. Безумец. Гений. Влюблённый». Это истории о судьбах героев, писателей и безумцев XX века, чьи имена неразрывно связаны с нашим городом. Никто не знает сценария заранее. С кем ты столкнешься в таинственных залах? Возможно, это будет главный безумец эпохи Даниил Хармс? Или вечный романтик Сергей Есенин? А может быть, гений с тяжёлой судьбой — Анна Ахматова? Или ты окажешься на допросе ЧК и станешь участниками расследования убийства Есенина? Стань частью истории, где грань между актёром и зрителем стирается.