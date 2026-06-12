Пространство Ноль — экспериментальное пространство без привычных выставочных правил. Здесь можно заниматься странностями и делать то, что обычно никто не делает. А можно ничего не делать, делать ничего и аккуратно исследовать опыт, который многие избегают в повседневной жизни. Тебя приглашают заниматься странностями, баловаться и осваивать искусство кайфования на иммерсивной экспозиции: укроют тебя одеялком, пока ты лежишь на кровати, а другие занимаются делами, нальют тебе безалкогольного вина и проведут арт-медиацию. По опыту наших гостей: — закладывай на посещение от 40 до 90 минут — после посещения экспозиции тебе точно захочется с кем-то обсудить пережитые странности Точное место проведения: Культурный квартал Брусницын, вход через «Дом с башней», 2 этаж, студия 209