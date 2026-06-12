ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Иммерсивная экспозиция в пространстве Ноль

Брусницын
Кожевенная линия, 30

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Пространство Ноль — экспериментальное пространство без привычных выставочных правил. Здесь можно заниматься странностями и делать то, что обычно никто не делает. А можно ничего не делать, делать ничего и аккуратно исследовать опыт, который многие избегают в повседневной жизни. Тебя приглашают заниматься странностями, баловаться и осваивать искусство кайфования на иммерсивной экспозиции: укроют тебя одеялком, пока ты лежишь на кровати, а другие занимаются делами, нальют тебе безалкогольного вина и проведут арт-медиацию. По опыту наших гостей: — закладывай на посещение от 40 до 90 минут — после посещения экспозиции тебе точно захочется с кем-то обсудить пережитые странности Точное место проведения: Культурный квартал Брусницын, вход через «Дом с башней», 2 этаж, студия 209

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста