Imaginary Friends Orchestra
Белинского ул. 9
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Если представить себе все стили и направления джаза, как огромное ветвистое дерево, то дарк-джаз окажется вдалеке от него. И хотя вырос он от семени этого дерева, теперь лишь отдалённо напоминает своего предка. Зрея в почве, удобренной эмбиентом, электроникой, и другими нехарактерными джазу стилями, росток дарк-джаза вышел уникальным, атмосферным и кинематографичным. В этот вечер свою импровизационную программу представит ведущий дарк-джаз коллектив Петербурга Imaginary Friends Orchestra. Изящный, наполненный саспенсом саунд коллектива создает густую атмосферу нуара и декаданса, характерную фильмам Дэвида Линча и Альфреда Хичкока.
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