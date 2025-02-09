Если представить себе все стили и направления джаза, как огромное ветвистое дерево, то дарк-джаз окажется вдалеке от него. И хотя вырос он от семени этого дерева, теперь лишь отдалённо напоминает своего предка. Зрея в почве, удобренной эмбиентом, электроникой, и другими нехарактерными джазу стилями, росток дарк-джаза вышел уникальным, атмосферным и кинематографичным. В этот вечер свою импровизационную программу представит ведущий дарк-джаз коллектив Петербурга Imaginary Friends Orchestra. Изящный, наполненный саспенсом саунд коллектива создает густую атмосферу нуара и декаданса, характерную фильмам Дэвида Линча и Альфреда Хичкока.