ИЛВТ
ул. Маршала Говорова, 47
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от 2300₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
«ИЛВТ» возвращаются в Петербург со специальной программой — «Редкие песни. Петербург. Шестой сезон». Авторский коктейль составлен по схеме 4 редкие/ 1 золотой хит. Если хочешь вспомнить кадетскую юность, а твоё благородное сердце замирает при упоминании баллад: «Взлет и падение Саши Ювелира», «Буду Бубновым», «Приуныл», «Кепочка Napapijri», «Пока фо не остыл», «Скорый «Бангкок-Воронеж», «Кондолиза», «Залуди» и других... Значит ты просто обязан посетить весенний бал, гарцевать с герцогинями и пить лафит.
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