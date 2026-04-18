«ИЛВТ» возвращаются в Петербург со специальной программой — «Редкие песни. Петербург. Шестой сезон». Авторский коктейль составлен по схеме 4 редкие/ 1 золотой хит. Если хочешь вспомнить кадетскую юность, а твоё благородное сердце замирает при упоминании баллад: «Взлет и падение Саши Ювелира», «Буду Бубновым», «Приуныл», «Кепочка Napapijri», «Пока фо не остыл», «Скорый «Бангкок-Воронеж», «Кондолиза», «Залуди» и других... Значит ты просто обязан посетить весенний бал, гарцевать с герцогинями и пить лафит.