Illusio. Повелитель грез
Потемкинская, д.4, лит. А
Начало:
Завершение:
от 8000₽ до 18000₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли
Необычное
Про событие
Шоу-ревю «Illusio. Повелитель грез» построено по классическому сказочному принципу и рассказывает о путешествии главного героя — Автора, который ищет вдохновение. Он открывает волшебную белую дверь и отправляется в ирреальный мир, полный сюрпризов и удивительных историй. Ты увидишь квинтэссенцию стилей и жанров, созданных за эти 10 лет, а также полюбившиеся фрагменты различных шоу. Тебя ждет невероятный калейдоскоп костюмов, разработанных ведущими дизайнерами России, и захватывающие приключения на Луне, земле, в воздухе и под землей!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи