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Illusio. Повелитель грез

Ленинград Центр
Потемкинская, д.4, лит. А

Начало:

Завершение:

от 8000₽ до 18000₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли
Необычное

Про событие

Шоу-ревю «Illusio. Повелитель грез» построено по классическому сказочному принципу и рассказывает о путешествии главного героя — Автора, который ищет вдохновение. Он открывает волшебную белую дверь и отправляется в ирреальный мир, полный сюрпризов и удивительных историй. Ты увидишь квинтэссенцию стилей и жанров, созданных за эти 10 лет, а также полюбившиеся фрагменты различных шоу. Тебя ждет невероятный калейдоскоп костюмов, разработанных ведущими дизайнерами России, и захватывающие приключения на Луне, земле, в воздухе и под землей!

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