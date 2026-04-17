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Повелитель грёз. Иллюзия

Ленинград Центр
Потемкинская, д.4, лит. А

Начало:

Завершение:

от 8000₽ до 20000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Шоу-ревю построено по классическому сказочному принципу и рассказывает о путешествии главного героя — Автора, который ищет вдохновение. Он открывает волшебную белую дверь и отправляется в ирреальный мир, полный сюрпризов и удивительных историй. «Повелитель грез. Иллюзия» — это квинтэссенция тех стилей, жанров и номеров, которые были созданы за время существования Ленинград Центра. Ты увидишь полюбившиеся фрагменты различных шоу и встретишь героев, рассказывающих свои истории. Тебя ждёт невероятный калейдоскоп костюмов, разработанных ведущими дизайнерами России, и захватывающие приключения на Луне, земле, в воздухе и под землей! 17 и 18 апреля в 20:00 Продолжительность 2 часа 10 мин.

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