илло.трио : кинематографичный пост-джаз
наб. Обводного канала, 74Ц
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Завершение:
от 1500₽ до 2200₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Про событие
illo.trio — представители современной московской джазовой сцены, уже заявившие о себе на многих российских и зарубежных площадках. Органично сочетая элементы разных стилей, музыканты по-новому трактуют знакомые формы, наполняя их нетривиальными смыслами и выходя за границы привычных ожиданий. Каждый концерт превращается в мгогогранное путешествие, где драматические эпизоды соседствуют с вайбом ретровейва, камерная лирика сменяется психоделическими фантасмагориями, а минимализм лаконичного акустического звучания трио сочетается с глубокими электронными текстурами и экспериментальными эффектами. Под куполом Планетария прозвучат многие новые композиции с последнего альбома, а также полюбившиеся публике треки с первой пластинки.
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