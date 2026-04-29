illo.trio — представители современной московской джазовой сцены, уже заявившие о себе на многих российских и зарубежных площадках. Органично сочетая элементы разных стилей, музыканты по-новому трактуют знакомые формы, наполняя их нетривиальными смыслами и выходя за границы привычных ожиданий. Каждый концерт превращается в мгогогранное путешествие, где драматические эпизоды соседствуют с вайбом ретровейва, камерная лирика сменяется психоделическими фантасмагориями, а минимализм лаконичного акустического звучания трио сочетается с глубокими электронными текстурами и экспериментальными эффектами. Под куполом Планетария прозвучат многие новые композиции с последнего альбома, а также полюбившиеся публике треки с первой пластинки.