Что делать тем, кто хочет общаться, ездить вместе на речку, гулять по центру Питера и просто дружить? Как быть? С теми, кто вместе с детством отпустил и друзей? С теми, кто приехал покорять Питер издалека? Где искать друзей? Так и родилась идея Игрового френдинга «Play.Communication»: Встреча на которой в формате общения (small talk) обсуждаются кейсы, которые не только помогут найти интересных друзей, но и обнаружить интересное в самом себе. Тема этого френдинга «Здоровые границы в общении». Тема каждую встречу будет разная. Встреча делится на три блока: 1. Знакомство. Практика «Какой я друг?» 2. Общение (Small talk). Обсуждение кейсов на заданную тему 3. Свободное общение, групповая дискуссия Расскажи о себе. Не бойся быть собой и прямо сообщить «У меня нет друзей, но мне бы очень хотелось это исправить». Не упусти шанс встретить «своих» людей.