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Игра в козла

Арт-бар «Сухой закон»
Кирочная ул., 11

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Сатирическая драма, о художниках и не только. Постановка, которая могла родиться только в Питере, среди коммунального хлама и истинных произведений искусств. В центре событий нафталиновый городской бомонд. Что может пойти не так? Режиссер: Елена Гольдберг Актеры: Полина Докукина, Виктория Романова, Елена Сенковская, Иван Лосев, Донатас Грудович, Валерий Шевелев Художник по костюмам: Михаэль Поляков Художник: Мария Караваева Продюсер проекта: Андрей Чеканов

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