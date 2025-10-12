Сатирическая драма, о художниках и не только. Постановка, которая могла родиться только в Питере, среди коммунального хлама и истинных произведений искусств. В центре событий нафталиновый городской бомонд. Что может пойти не так? Режиссер: Елена Гольдберг Актеры: Полина Докукина, Виктория Романова, Елена Сенковская, Иван Лосев, Донатас Грудович, Валерий Шевелев Художник по костюмам: Михаэль Поляков Художник: Мария Караваева Продюсер проекта: Андрей Чеканов