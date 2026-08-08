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Игра «Гармония»: путешествие к цели

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+

Про событие

Игра, где эмоции встречаются с энергией, а твоё восприятие меняется за один сеанс: Эта игра: • психологическая • метафизическая •трансформационная 1. Ты приходишь с запросом (например: «хочу повысить доход») 2. Попадаешь на поля «страх» или «гнев» — это сигнал о блоке 3. Проживаешь это и отпускаешь через практику 4. Финал — твоя личная гармония и новый взгляд на путь Во время игры проявятся те зоны, которые ты не замечаешь. Проводник будет твоей опорой и нежной поддержкой.

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