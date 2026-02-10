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IDDQD рейв

Птичья Личность
улица Рубинштейна, 28Д

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Завершение:

399₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки

Про событие

Андеграунд возвращается на Рубинштейна: включён режим бессмертия и вскрыты оба уровня локации. Уровень 1: Драм-н-бейс Быстро, сложно, ломаный ритм. Любимый драм-н-бейс и жирный бас на протяжении всей ночи. Уровень 2: Мультижанровый Полная свобода от жанровых рамок. Мультижанровое месилово из прямой бочки, псайтранса, техно-вайба, брейкбита и электропанка. Что ждёт на локации: • Игровые зоны: Для тех, кто хочет не только разносить танцпол, но и зарубиться в классику прямо на вечеринке • Дресс-код: Полная свобода для геймеров. Наряжайся в своего любимого персонажа. Будь то брутальный Дюк Нюкем, безумная боевая лягушка из Battletoads, олдскульный Марио или Гордон Фримен с монтировкой — погружение в атмосферу должно быть максимальным. Диджеи: • FCKNGD1 • XONIAD • Febb Tufoe • DJ CAIMAN • MELLOW G • MrFlesh • Jellyfish • Volnovoi • TEMP4D • BVRT • Outside DJ

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