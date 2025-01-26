Don’t forget to fight your inner monsters. Хореограф Ксения Семенова: «Путешествие в дебри человеческой души, где герои и злодеи, архетип и тень фундаментально связаны. Спектакль предлагает посмотреть инструкцию по взаимодействию с внутренними монстрами: как находить с ними общий язык. Как обуздать. Как влиться в их тусовку. Как сохранить рассудок. Основываясь на фундаментальной взаимосвязи двух противоположностей, через яркие образы и пластику, спектакль говорит о том, что свет не может существовать без тьмы, инь без янь, солнце без луны, добро без зла, преступление без наказания, Ромео без Джульетты, Тристан без Изольды. Анималиминималистичный пластический спектакль сreated by a team of passionate and dedicated individuals».