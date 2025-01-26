ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

I smile when you smile

Александринский театр и Новая сцена
набережная реки Фонтанки, 49А

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2500₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Don’t forget to fight your inner monsters. Хореограф Ксения Семенова: «Путешествие в дебри человеческой души, где герои и злодеи, архетип и тень фундаментально связаны. Спектакль предлагает посмотреть инструкцию по взаимодействию с внутренними монстрами: как находить с ними общий язык. Как обуздать. Как влиться в их тусовку. Как сохранить рассудок. Основываясь на фундаментальной взаимосвязи двух противоположностей, через яркие образы и пластику, спектакль говорит о том, что свет не может существовать без тьмы, инь без янь, солнце без луны, добро без зла, преступление без наказания, Ромео без Джульетты, Тристан без Изольды. Анималиминималистичный пластический спектакль сreated by a team of passionate and dedicated individuals».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста