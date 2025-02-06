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И это всё о ней

Эрарта
29 линия В.О. 2

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1250₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставка китайской художницы Фанлу Линь, которая выводит текстильное искусство на новый уровень. Линь всегда было интересно изучать новые необычные техники и методы. Поворотным для неё стал 2014 год, когда она посетила село Чжоучэн близ города Дали в китайской провинции Юньнань. Местные представительницы народности бай в совершенстве владеют особой старинной техникой узелкового окрашивания тканей «цзахуа». Познакомившись с ними и понаблюдав за их кропотливой работой, художница была поражена тем, как материал трансформируется в руках мастериц. Фанлу Линь полностью посвятила себя работе с текстилем, переняв отдельные приемы традиционной техники. В результате возник обширный цикл «Она», произведения из которого можно увидеть на выставке. Тщательно растягивая, скручивая, подгибая, собирая в складки и узлы, окрашивая, прострачивая и соединяя друг с другом многометровые полотнища хлопчатобумажной ткани, автор стремится отдать дань уважения женщинам, вдохновившим ее на создание серии. Когда булавки и ручные стежки, скреплявшие материал в процессе, окончательно удаляются, остается лишь любоваться завораживающей фактурой окрашенной ткани.

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