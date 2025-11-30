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Хтонь

Triglinki
Рузовская улица, 21

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Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Милосердие — главный культурный код русской культуры, нашедший отражение в искусстве. Людмила Волченко переосмысливает свои чувства, исследуя «русскую душу», тоску и тягу к родному болоту. Следуя традиции Балабанова и Звягинцева, фотограф Людмила Волченко не просто сублимирует переживания в объектив камеры, но и находит для них место в дореволюционном бальном зале. В его гротескных декорациях монохромность и статичность кадров не теряется, а находит свой голос. Тихий крик наконец разрывается манифестом — болото стоит того, чтобы в него погрузиться. 30 ноября: — открытие выставки, фуршет и вступительное слово автора; — кураторская сессия с Петруня Элизабет Медина; — перфоманс Корниенко Надежда. Рекомендуется взять с собой сменную обувь.

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