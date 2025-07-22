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Хроноалхимия

Бенуа 1890, Тихорецкий пр., 17А

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Автор работ — Константин фон Рибен, резидент галереи Marina Gisich Gallery и исследователь формы, памяти и времени. Его шесть скульптурных объектов создают в Саду Бенуа «лабораторию времени», где кроссовки из мрамора, гранитный стул и античный бюст в балаклаве становятся метафорами эпохи. Вторая коллаборация AIKI ART и Marina Gisich Gallery, продолжающая линию интеграции современного искусства в городскую среду. Выставка не просто переосмысляет материю и время, но и делает современное искусство частью повседневной жизни. Художник продолжает идеи своего проекта «Нечеткие множества» (2024), исследуя, как привычные вещи в «вечных» материалах превращаются в философские монументы.

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