Автор работ — Константин фон Рибен, резидент галереи Marina Gisich Gallery и исследователь формы, памяти и времени. Его шесть скульптурных объектов создают в Саду Бенуа «лабораторию времени», где кроссовки из мрамора, гранитный стул и античный бюст в балаклаве становятся метафорами эпохи. Вторая коллаборация AIKI ART и Marina Gisich Gallery, продолжающая линию интеграции современного искусства в городскую среду. Выставка не просто переосмысляет материю и время, но и делает современное искусство частью повседневной жизни. Художник продолжает идеи своего проекта «Нечеткие множества» (2024), исследуя, как привычные вещи в «вечных» материалах превращаются в философские монументы.