ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

House вечеринка «Весна любовь»

Last Angel, Разъезжая улица, 27

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Яркая house вечеринка «Весна, любовь» в атмосферном баре Last angel. Гостей ожидает ночь наполненная романтикой и эстетикой. Питерский love вайб, световые эффекты, уникальный звук и главные герои события - гости, соединятся в единое целое. Сопровождать эту ночь будут профи электронной сцены: ARSELL / Viktor449 / Alins / Nadi Sparkle / Warum Weiss / Vordev / Rulevaya Пространство бара преобразится и станет пристанищем красивой и стильной house вечеринки. Отличная возможность найти свою вторую половинку, друзей или просто хорошо провести время.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста