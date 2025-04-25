Яркая house вечеринка «Весна, любовь» в атмосферном баре Last angel. Гостей ожидает ночь наполненная романтикой и эстетикой. Питерский love вайб, световые эффекты, уникальный звук и главные герои события - гости, соединятся в единое целое. Сопровождать эту ночь будут профи электронной сцены: ARSELL / Viktor449 / Alins / Nadi Sparkle / Warum Weiss / Vordev / Rulevaya Пространство бара преобразится и станет пристанищем красивой и стильной house вечеринки. Отличная возможность найти свою вторую половинку, друзей или просто хорошо провести время.