ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Хотите сделать меня счастливой?

Театр Поколений
Курляндская ул., д. 49

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Спектакль, вдохновленный перепиской Астрид Линдгрен и Сары Швардт. В основе театрального исследования заложена документальная история – переписка известной детской писательницы Астрид Линдгрен и Сары Юнгкранц (Швардт). Внимание театра, как и внимание великой писательницы, привлекла неординарная личность двенадцатилетней Сары. Девочка со сложными жизненными обстоятельствами, преисполненная амбиций стать актрисой, обращается к Астрид с письмом, как последнему оплоту надежды осуществить мечту. Между ними завязывается эпистолярный диалог длиною в жизнь. Поразительной искренности разговоры отправляют в размышления о взаимоотношениях взрослых и детей, о возможности быть собой, даже если ты неудобен, быть увиденным и услышанным. Духовный ориентир, каким стала Астрид Линдгрен для заблудившегося подростка – световой сигнал, обнаруживающий верный жизненный маршрут. Может быть, проживая этот опыт прочтения, ты сможешь увидеть пути к себе и своим близким. Режиссер и автор инсценировки Татьяна Шуклина. Сценография и костюмы Мария Спроге. Композитор Вадим Михайлов. Художник по свету Денис Шайдуллов. Помощник режиссера Наталья Пономарева. Действующие лица и исполнители: Актриса, озвучивающая Астрид Линдгрен – Елена Трифонова. Актриса, озвучивающая Сару Юнгкранц (Швардт) – Анна Саклакова.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Homo Omon. Эхо будущего
Homo Omon. Эхо будущего

от 2200₽

Вий
Вий

от 800₽

Контейнер №7
Контейнер №7

1290₽

Урод
Популярное
Урод

от 1500₽

Русалочка
Русалочка

1700₽

Монро: ненормальная!
Выбор редакции
Монро: ненормальная!

от 2150₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста