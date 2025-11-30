Спектакль, вдохновленный перепиской Астрид Линдгрен и Сары Швардт. В основе театрального исследования заложена документальная история – переписка известной детской писательницы Астрид Линдгрен и Сары Юнгкранц (Швардт). Внимание театра, как и внимание великой писательницы, привлекла неординарная личность двенадцатилетней Сары. Девочка со сложными жизненными обстоятельствами, преисполненная амбиций стать актрисой, обращается к Астрид с письмом, как последнему оплоту надежды осуществить мечту. Между ними завязывается эпистолярный диалог длиною в жизнь. Поразительной искренности разговоры отправляют в размышления о взаимоотношениях взрослых и детей, о возможности быть собой, даже если ты неудобен, быть увиденным и услышанным. Духовный ориентир, каким стала Астрид Линдгрен для заблудившегося подростка – световой сигнал, обнаруживающий верный жизненный маршрут. Может быть, проживая этот опыт прочтения, ты сможешь увидеть пути к себе и своим близким. Режиссер и автор инсценировки Татьяна Шуклина. Сценография и костюмы Мария Спроге. Композитор Вадим Михайлов. Художник по свету Денис Шайдуллов. Помощник режиссера Наталья Пономарева. Действующие лица и исполнители: Актриса, озвучивающая Астрид Линдгрен – Елена Трифонова. Актриса, озвучивающая Сару Юнгкранц (Швардт) – Анна Саклакова.