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  1. Санкт-Петербург
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Хоровое караоке с камерным оркестром

Сплетни бар by Anna Asti
Большая Конюшенная ул., 2

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Это тот самый вечер, когда поёт не сцена, а весь зал. Камерный оркестр в составе профессионального трио (скрипка, фортепиано и оркестровая гитара) задаёт настроение, на экране — тексты, а дальше всё происходит само: десятки голосов сливаются в один. Собрали песни, которые хочется петь вслух — чтобы выплеснуть эмоции, посмеяться, подпеть любимым строчкам, а иногда — немного погрустить, потому что это тоже часть удовольствия. Здесь не нужно выходить к микрофону и не нужно уметь петь. Важно только одно — быть внутри общего звучания. Когда зал поёт вместе, возникает редкое ощущение единства, которое невозможно повторить в обычном караоке или на концерте. Это музыкальный вечер, где любимые хиты звучат по-настоящему мощно, потому что их поют все. Длительность программы 1,5 часа, после можно продолжить отдых в обычном караоке.

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