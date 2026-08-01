Хоровое караоке с камерным оркестром
Большая Конюшенная ул., 2
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от 1700₽ до 3000₽
Возраст 18+
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Необычное
Про событие
Это тот самый вечер, когда поёт не сцена, а весь зал. Камерный оркестр в составе профессионального трио (скрипка, фортепиано и оркестровая гитара) задаёт настроение, на экране — тексты, а дальше всё происходит само: десятки голосов сливаются в один. Собрали песни, которые хочется петь вслух — чтобы выплеснуть эмоции, посмеяться, подпеть любимым строчкам, а иногда — немного погрустить, потому что это тоже часть удовольствия. Здесь не нужно выходить к микрофону и не нужно уметь петь. Важно только одно — быть внутри общего звучания. Когда зал поёт вместе, возникает редкое ощущение единства, которое невозможно повторить в обычном караоке или на концерте. Это музыкальный вечер, где любимые хиты звучат по-настоящему мощно, потому что их поют все. Длительность программы 1,5 часа, после можно продолжить отдых в обычном караоке.
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