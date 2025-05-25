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Хокку

Мутокукай, набережная Обводного канала, 136к1Б

Начало:

Завершение:

от 150₽ до 4850₽
Возраст 14+
Выставки
Необычное
Фестивали

Про событие

Самый солнечный и цветущий маркет за всю историю Хокку, приходи ловить летнее настроение! Тебя ждет: — Уютный мини-маркет с цветочной атмосферой, — Больше 50 авторов со всей страны, — Творческие интерактивы, — Лекции и подкасты, — Подарки за каждые 500р в чеке у автора, — Памятные подарки с лисами в каждом билете. Цена билета зависит от времени входа и наличия дополнительных подарков. Подробности: https://vk.com/hokkumarketspb

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