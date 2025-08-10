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Хохма

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Что будет, если чайный гриб приправить шведской стенкой, Дмитрией Дибровым и Госуслугами? Получится «Хохма» — группа из Ярославля, которая переосмысливает панк с такой искренностью и актуальностью, что становится не до смеха, но очень весело. Живое выступление ребят, которые звучат как настоящий панк-рок 2025 года: прямолинейный, без фильтров, но с интеллектом, самоиронией и текстами, которые заходят в голову с первого куплета. Они уже успели подружиться с Лехой Никоновым, культовым голосом русского панка, и записать с ним коллаборации, но сами при этом звучат ярко и самодостаточно. Их герой — это не анархист в кожанке, а человек, который не держит фиг в кармане и всё ещё пытается что-то понять про этот мир. Песни группы — это современная хроника, в которой каждое слово — на своём месте, каждое чувство — честное, а каждый аккорд — с хрустом и напором.

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