Hobbyhorsing metal festival
Лиговский пр., 50 корпус 3
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от 800₽ до 1400₽
Возраст 18+
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Про событие
Фестиваль танцевальной музыки разнообразных металлических жанров. При участии: IDOLS TO BE FADED MOVIN' TARGET DEHYDRATED COMPASSION
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