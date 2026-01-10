Январский марафон подходит к концу — встречай уставших Сант, которые наконец закончили работу и решили устроить себе последние большие ночи. Рождественские бокалы, немного хаоса, сбитая мишура, перевёрнутая ёлка — всё по духу «Плохого Санты». Дресс-код: потрёпанный вид, красные шубы, мятые шапки, сползшая борода —идеальное комбо Bad Santa. кстати, в полном костюме Санта Клауса — вход free. FC/DC 18+ (только оригиналы документов) reserve по телефону билет или бронь стола — проход без очереди