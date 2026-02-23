Хетаг — участник шоу Stand Up на ТНТ, «Открытый микрофон», финалист «Comedy Баттл», участник «Стендап Андеграунд» на СТС и множества популярных YouTube-проектов. Он мастерски смешивает серьёзные темы с лёгким и остроумным подходом, создавая уникальный юмористический стиль, способный заставить задуматься и одновременно улыбнуться.