Хеллоуинский клипоклуб
Звенигородская улица, 7к2
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Что будет на мероприятии? — Небольшой интерактив на знакомство; — Просмотр 4-5 клипов, объединённых одной темой, и обсуждение каждого в компании до 8 человек; — Информационные сводки про операторские приёмы и историю создания работ. Данный формат будет интересен тем, кому: — Хочется повысить насмотренность: режиссёрам, дизайнерам, ai-креаторам и тп; — Нравится искать смыслы и обсуждать их; — Хочется новых знакомств; — Интересно повайбить в хеллоуин ещё в одном необычном формате. *Чтобы прийти, уметь снимать клипы или знать что-то о них заранее не нужно. Вход: 500р. + купить один любой напиток в кофейне. Подробнее: https://t.me/kooottte_design/868
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