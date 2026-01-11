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Хеллоуинский клипоклуб

Объект
Звенигородская улица, 7к2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Что будет на мероприятии? — Небольшой интерактив на знакомство; — Просмотр 4-5 клипов, объединённых одной темой, и обсуждение каждого в компании до 8 человек; — Информационные сводки про операторские приёмы и историю создания работ. Данный формат будет интересен тем, кому: — Хочется повысить насмотренность: режиссёрам, дизайнерам, ai-креаторам и тп; — Нравится искать смыслы и обсуждать их; — Хочется новых знакомств; — Интересно повайбить в хеллоуин ещё в одном необычном формате. *Чтобы прийти, уметь снимать клипы или знать что-то о них заранее не нужно. Вход: 500р. + купить один любой напиток в кофейне. Подробнее: https://t.me/kooottte_design/868

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