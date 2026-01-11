Возвращение в «Линзу», чтобы в классических традиция киноклуба «Рэдрам» отпраздновать национальный праздник — Тыквенный спас. Наряжайся, танцуй, общайся, играй в киномафию, смотри и обсуждай фильмы вместе с Левоном.