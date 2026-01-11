Хэллоуин с Рэдрамом
Киноклуб «Рэдрам», Кадетская Линия 5к2Д
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Завершение:
от 700₽ до 1100₽
Возраст 18+
Кино
Вечеринки
Про событие
Возвращение в «Линзу», чтобы в классических традиция киноклуба «Рэдрам» отпраздновать национальный праздник — Тыквенный спас. Наряжайся, танцуй, общайся, играй в киномафию, смотри и обсуждай фильмы вместе с Левоном.
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