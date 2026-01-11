Хэллоуин-вечеринка — с ретро-хоррором, декорациями и атмосферой старых фильмов 80х и 90х. Будут музыка, костюмы, интерактив и всё, что нужно для хорошей ночи. Попробуй разгадать главную тайну вечера. Linia 22 X Erem Party — Halloween Night | Ночь Хэллоуина.