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Хэллоуин: последний сеанс

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Хэллоуин-вечеринка — с ретро-хоррором, декорациями и атмосферой старых фильмов 80х и 90х. Будут музыка, костюмы, интерактив и всё, что нужно для хорошей ночи. Попробуй разгадать главную тайну вечера. Linia 22 X Erem Party — Halloween Night | Ночь Хэллоуина.

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