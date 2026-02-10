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Хайп Лаб

Nexus (Ex. Angar)
Конюшенная площадь, 2Ж

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Самое время написать подружке-черлидерше и позвать парней из футбольной команды — в эту субботу та самая вечеринка в колледже. Берут атмосферу студенческого безумия и устраивают вечеринку, как из лучших фильмов про старшую школу. В эту ночь тебя ждут: — безлимитный бар — всю ночь можно брать бесплатные напитки на баре без ограничений. Ты платишь только за вход — Атмосфера настоящей вечеринки в колледже: колледж вайб, активности и полный хаос — DJ’s + MC — только те треки, под которые невозможно стоять на месте fc/dc 18+ (только оригиналы документов: паспорт/права/военный билет)

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