Самое время написать подружке-черлидерше и позвать парней из футбольной команды — в эту субботу та самая вечеринка в колледже. Берут атмосферу студенческого безумия и устраивают вечеринку, как из лучших фильмов про старшую школу. В эту ночь тебя ждут: — безлимитный бар — всю ночь можно брать бесплатные напитки на баре без ограничений. Ты платишь только за вход — Атмосфера настоящей вечеринки в колледже: колледж вайб, активности и полный хаос — DJ’s + MC — только те треки, под которые невозможно стоять на месте fc/dc 18+ (только оригиналы документов: паспорт/права/военный билет)