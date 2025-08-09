Шесть артистов. Трое с Невы, трое из Столицы. Питерская сырость встречается с Московским давлением. Один лайн-ап — без компромиссов. Саунд, проверенный подвалами, потом и багами. Беруши не спасут. Стены запомнят. Два города. Один звук — ритуальный, сырой, честный. На линии: HRD.303 (SMENA) MROOK PaNGLOSS (DISTORTION ALLIANCE) DISTKICK (DISTORTION ALLIANCE) N.A.M.I. (HARD LINE) KLEPERIS (HARD LINE)