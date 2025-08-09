ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Hard Line

Ритмы
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Шесть артистов. Трое с Невы, трое из Столицы. Питерская сырость встречается с Московским давлением. Один лайн-ап — без компромиссов. Саунд, проверенный подвалами, потом и багами. Беруши не спасут. Стены запомнят. Два города. Один звук — ритуальный, сырой, честный. На линии: HRD.303 (SMENA) MROOK PaNGLOSS (DISTORTION ALLIANCE) DISTKICK (DISTORTION ALLIANCE) N.A.M.I. (HARD LINE) KLEPERIS (HARD LINE)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста