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Happy Valentines Day

Story 28, Рубинштейна, 28

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Тебя ждёт особенная атмосфера: мягкий свет свечей, трогательные сердечки повсюду, и, конечно же, МНОГО романтики! - DANCE BAR (2 этаж) Быстрые свидания (20:00-22:30). Необходима предварительная запись по номеру телефона, 1000р Дискотека с GO-GO (с 23:00) - КАРАОКЕ (3 этаж) Караоке признаний с валентинками Гадания таро Живая музыка

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