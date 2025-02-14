Тебя ждёт особенная атмосфера: мягкий свет свечей, трогательные сердечки повсюду, и, конечно же, МНОГО романтики! - DANCE BAR (2 этаж) Быстрые свидания (20:00-22:30). Необходима предварительная запись по номеру телефона, 1000р Дискотека с GO-GO (с 23:00) - КАРАОКЕ (3 этаж) Караоке признаний с валентинками Гадания таро Живая музыка