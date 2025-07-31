Самый романтичный концерт этого января в роскошном дворце при 1000 и 1 горящей свече, который нельзя пропустить! Насладись знаменитыми саундтреками величайшего кинокомпозитора современности Ханса Циммера в одном из самых красивых особняков Санкт-Петербурга. Сердце замирает сразу, как только сюда попадаешь. В великолепных интерьерах XIX века для тебя прозвучат избранные композиции из фильмов «Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар», «Король Лев», «Пираты Карибского моря» и других.