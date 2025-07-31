«Ханс Циммер 2.0» в особняке Половцова
Большая Морская улица, 52
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Завершение:
от 2000₽ до 3500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Про событие
Самый романтичный концерт этого января в роскошном дворце при 1000 и 1 горящей свече, который нельзя пропустить! Насладись знаменитыми саундтреками величайшего кинокомпозитора современности Ханса Циммера в одном из самых красивых особняков Санкт-Петербурга. Сердце замирает сразу, как только сюда попадаешь. В великолепных интерьерах XIX века для тебя прозвучат избранные композиции из фильмов «Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар», «Король Лев», «Пираты Карибского моря» и других.
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