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HakkeNatioN совместно с Paralympicore будут праздновать появления на свет горячо любимых Дани и Балтики. Сцена HakkeNatioN: Suetolog b2b Clps Hungry Mccardholder 2trnt Bldzr The Blackham Los Gabbers Сцена Paralympicore: Shxxtup Tarkas Clps Nachinaetsya Fizra Kuker Miocvrd Dj Laakshmi Vertuha b2b Перекуп Dj Eagabber Nazalspec С собой возьми паспорт.
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