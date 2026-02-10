Х Волна х Друзья (X Wave х Friends)
Терраса М4, Мельничная улица, 4В
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Сочный звук, небо над головой, танцы, кайф и любимый драм-н-бейс до самого утра NERV3 NETSPHERE Bdr Diopolice Immerr Denvee Bullaway Filimonova Capital Dogz Elibee Lena Rush WellVally Вход свободный.
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