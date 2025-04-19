Персональная выставка Анастасии Нильской — художница продолжает исследование темы, которую она впервые затронула десять лет назад. «Г.С.№2 (Городские сумасшедшие-2)» — это портреты людей города с их странностями, необычными привычками и уникальным поведением, которые так органично вписываются в городской ландшафт. Эти персонажи, хотя и выбиваются из привычного порядка, становятся неотъемлемой частью жизни города. В работах Нильской каждый из нас может найти отражение, будь то момент неловкости, случайная странность или разрыв с привычной реальностью. Петербург с его величественными дворцами и мостами, как и его жители, всегда был местом, где реальность переплетается с фантазией, и каждый «городской сумасшедший» добавляет свою неповторимую ноту в этот уникальный городской оркестр. В новой экспозиции зрители увидят как акварели, так и работы маслом, которые погружают в атмосферу петербургского колорита. Время работы: ежедневно с с 10:00 до 19:30.