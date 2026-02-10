Дерзкий захват прямого эфира в духе Wyoming Incident, взламывающий привычный формат Юниона. Без лишних слов, в программе: rap + house + garage + electro. В лайн-апе: COUBRA, GHETTO FLEX, AGK, VANYA DEE, RUDEPOLI, MSTR.FREI, NESPIT, X1000, CUDEA club show. Начало в 22:00. Правила входа: c 23:00 до 3:00 вход платный — 700 руб. в предпродаже онлайн и на входе и 1000 руб. парный билет в предпродаже онлайн.