Grinkel Wowel Incident: The Secret Garden
Литейный проспект, 55
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Дерзкий захват прямого эфира в духе Wyoming Incident, взламывающий привычный формат Юниона. Без лишних слов, в программе: rap + house + garage + electro. В лайн-апе: COUBRA, GHETTO FLEX, AGK, VANYA DEE, RUDEPOLI, MSTR.FREI, NESPIT, X1000, CUDEA club show. Начало в 22:00. Правила входа: c 23:00 до 3:00 вход платный — 700 руб. в предпродаже онлайн и на входе и 1000 руб. парный билет в предпродаже онлайн.
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