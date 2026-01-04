Ну что, сладкие? Гринч на связи! Я тут случайно украл твоё Рождество и сделал его веселее: зелёный свет, хаос и безнаказанность. Дресс-код простой — всё зелёное и нахальное. FC/DC 18+ (только оригиналы документов) reserve 8-921-410-44-40 билет или бронь стола — проход без очереди