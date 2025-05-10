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Градиент

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

505₽
Возраст 16+
Выставки
Вечеринки
Необычное

Про событие

Градиент — это не просто вечеринка, а медитативный сеанс коллективного прослушивания. SWEET HARD Марина задаст начало вечера глубоким даб-техно, idm экспериментами и приглушённым lo-fi хаусом RAUMSKAYA Артист лейблов Hyperboloid и internetghetto, творчество которого сложно описать каким-то конкретным стилем музыки. INDEEPEND Indeepend исследует мистическую сторону в ритмично-музыкальных композициях. В лайвах можно услышать палитру из даб, атмосферик, детройт и минимал техно ANDREW SPRRW Аудиохудожник, исследующий границы звука и человеческого восприятия. Он представит новый перформанс Breath.Movement.Fixing — медитативную звуковую ткань, сотканную из текучих ритмов, случайных структур и спонтанных мелодий. C.W. CULT x WTN Дуэт представит импровизационный лайв на стыке шумового эмбиента и конкретной музыки с использованием аналоговых синтезаторов и найденных звуков. Артём — автор проекта, создающего музыку на стыке нойза, IDM и эмбиента. Леонид — автор телеграм-канала о странной музыке What's That Noise?, сооснователь проекта Tapehood, занимающегося популяризацией кассетной культуры. MORGAN KOROLKOV (visual) Медиа-художник, который выстраивает коммуникации визуального мира музыки и восприятия человека. Его проекты погружают зрителей в завораживающие метаморфозы геометрических форм в унисон со звуком.

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