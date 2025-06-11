Горшков в квадрате
набережная реки Фонтанки, 121
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное
Про событие
Совместный выставочный проект отца и сына — Сергея и Ивана Горшковых. Для работы над совместным проектом художники договорились поменяться местами: Иван Горшков представит ставшие традиционными для него сварные скульптуры, развивающие тему женской телесности, а Сергей — яркие деревянные рельефы по сюжетам фигуративных картин. Это не просто диалог отца и сына — это встреча двух философий, где традиция становится трамплином для прорыва в неизведанное. Режим работы: пн — вс с 11:00 до 20:00 Билеты можно приобрести в галерее.
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