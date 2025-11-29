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Природный камень в архитектуре Петербурга

Дворцовая набережная, около Эрмитажного моста, напротив Большого Эрмитажа

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1800₽
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Про событие

Экскурсия о том, как использовали природный камень при создании Дворцовой набережной, Эрмитажа, Мраморного дворца. Узнаешь историю камня в архитектуре Петербурга от основания города до начала XX века. Во время экскурсии увидишь: Мраморный дворец, Новый Эрмитаж с Атлантами, Александровскую колонну, магазин купцов Елисеевых. А ещё узнаешь: — как добывали и доставляли в Петербург камень для Александровской колонны — мраморный ли на самом деле Мраморный дворец — чем Дворцовая набережная Невы отличается от других — как камень «путешествовал» по фасадам в разных архитектурных стилях Продолжительность: 2 часа. Экскурсовод: Марина Кошкина. Даты: 29 Ноября (Сб ) 12:00 13 Декабря (Сб ) 12:00

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