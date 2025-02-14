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«Город» Ильгиза Гимранова

Эрарта
29 линия В.О. 2

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Завершение:

1250₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставка художника, который смог разглядеть ностальгическую красоту в живописной неустроенности родных дворов. Детство Ильгиза Гимранова прошло преимущественно в хрущёвках, а потому свою серию сам он называет любовно — «Хрущёвочки». В картину обыденного художник вносит метафизику: дворы и улицы он нередко изображает сверху, отстраненно, как бы с позиции Бога. Такая точка зрения позволяет широко охватить происходящее, не придавая особого значения депрессивным коммунальным обстоятельствам. Мусор, разбитые газоны и трубопроводы автор не маскирует, но романтизирует: эти и другие неприглядные подробности он окутывает сумерками либо покрывает свежим снегом или нежной зеленью. В гимрановских экстерьерах разворачиваются щемящие и вневременные сюжеты. Его постоянные герои — мальчик с собакой и женщина, держащая за руку ребенка, — бредут куда-то из века в век. Стилистически жилые дома Ильгиза Гимранова всё же отличаются друг от друга: одни предстают опрятными и безмятежными, в духе соцреализма, иные разрушаются и стареют вместе со своими обитателями, а из других уже вовсе ушла жизнь...

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