Выставка художника, который смог разглядеть ностальгическую красоту в живописной неустроенности родных дворов. Детство Ильгиза Гимранова прошло преимущественно в хрущёвках, а потому свою серию сам он называет любовно — «Хрущёвочки». В картину обыденного художник вносит метафизику: дворы и улицы он нередко изображает сверху, отстраненно, как бы с позиции Бога. Такая точка зрения позволяет широко охватить происходящее, не придавая особого значения депрессивным коммунальным обстоятельствам. Мусор, разбитые газоны и трубопроводы автор не маскирует, но романтизирует: эти и другие неприглядные подробности он окутывает сумерками либо покрывает свежим снегом или нежной зеленью. В гимрановских экстерьерах разворачиваются щемящие и вневременные сюжеты. Его постоянные герои — мальчик с собакой и женщина, держащая за руку ребенка, — бредут куда-то из века в век. Стилистически жилые дома Ильгиза Гимранова всё же отличаются друг от друга: одни предстают опрятными и безмятежными, в духе соцреализма, иные разрушаются и стареют вместе со своими обитателями, а из других уже вовсе ушла жизнь...