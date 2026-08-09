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Город грехов. Любовь как порок

1-я Советская улица, 8

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Наверное, многие помнят Сонечку Мармеладову с её жёлтым билетом. Но Достоевский в своей книге подробно не рассказывал, что такое жёлтый билет и как его получали... С гидом ты пройдёшь по уже известным улочкам Петербурга и узнаешь всё о продажной любви прошлого. Маршрут составлен по полицейским сводкам того времени. Прогуляешься по одному из старейших уголков Петербурга — Пески. Когда-то здесь располагалось огромное количество публичных домов, бань, гостиниц. А ещё рядом находился Николаевский вокзал. На него прибывали люди из других городов в поисках работы в столице. — что из себя представлял рынок продажной любви? — как регулировался рынок? — почему Николай I легализовал проституцию? — что такое жёлтый билет? — почему начало XX века стало закатом борделей? Многие объекты по этому маршруту уже не функционируют по своему прямому назначению, некоторые были разобраны во времена Советской власти.  Место встречи: ул. 1-ая Советская, д.8 (за гост. Октябрьская).

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