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  1. Санкт-Петербург
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Горький/Толстой: Воспоминания

Узел
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Моноспектакль Дмитрия Волкострелова. В спектакле по книге Максима Горького «Воспоминания о Льве Толстом», поставленном в жанре предметного театра, Дмитрий Волкострелов смещает фокус с фигуры Автора на вещи, мимо которых мы обычно проходим и не замечаем. Что если о Толстом будут вспоминать дорожная пыль и листья, пепел и тополиный пух? Вещи, которые обычно находится вне поля нашего внимания, предметы, мимо которых мы проходим каждый день, даже не задумываясь, что они могут обладать памятью и возможностью эту память вербализировать. Ведь если каждое наше действие оказывает на них влияние, то, вероятно, им есть и что сказать нам по этому поводу. Необходимо нам всем быть чуть более внимательными к тому, что нас окружает.

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