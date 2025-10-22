Горький/Толстой: Воспоминания
улица Некрасова, 3-5
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
Моноспектакль Дмитрия Волкострелова. В спектакле по книге Максима Горького «Воспоминания о Льве Толстом», поставленном в жанре предметного театра, Дмитрий Волкострелов смещает фокус с фигуры Автора на вещи, мимо которых мы обычно проходим и не замечаем. Что если о Толстом будут вспоминать дорожная пыль и листья, пепел и тополиный пух? Вещи, которые обычно находится вне поля нашего внимания, предметы, мимо которых мы проходим каждый день, даже не задумываясь, что они могут обладать памятью и возможностью эту память вербализировать. Ведь если каждое наше действие оказывает на них влияние, то, вероятно, им есть и что сказать нам по этому поводу. Необходимо нам всем быть чуть более внимательными к тому, что нас окружает.
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