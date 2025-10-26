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Горевание. Забытые традиции и актуальность сегодня

Библиотека «Малоохтинская», Новочеркасский проспект, 49/20

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Термин «горевание» появился в нашем языке недавно. И может быть, не очень понятно, что это, зачем и чем отличается от горя. При этом в нашей культуре много ритуалов и традиций, связанных именно с гореванием как процессом. Приходи во всем этом разобраться, добавить себе ясности и понимания, что такое горевание, зачем оно нужно и почему без него не справиться с потерями. На лекции узнаешь: — что такое горевание и почему используется именно это слово; — какие традиции и ритуалы наших предков помогали им проживать потери; — как можно помочь себе сегодня. Кроме теоретических знаний, тебя ждут практические рекомендации и полезные рецепты самопомощи. Лекцию проведет Мария Глушихина — психолог, плассотерапевт, автор семинаров и тренингов.

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