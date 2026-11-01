Горбун из Нотр-Дама
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. Кратко: Юная цыганка Эсмеральда зарабатывает на жизнь танцами. У неё есть друзья, но недоброжелатели столь могущественны, что Эсмеральда попадает в тюрьму. Звонарь Квазимодо устраивает девушке побег. А потом спасает её, когда ослепленный ненавистью епископ Фролло пытается сам расправиться с ней. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/612
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