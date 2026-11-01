ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Горбун из Нотр-Дама

We want more
Социалистическая улица, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. Кратко: Юная цыганка Эсмеральда зарабатывает на жизнь танцами. У неё есть друзья, но недоброжелатели столь могущественны, что Эсмеральда попадает в тюрьму. Звонарь Квазимодо устраивает девушке побег. А потом спасает её, когда ослепленный ненавистью епископ Фролло пытается сам расправиться с ней. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/612

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Специальный показ фильма «Новый дом»
Специальный показ фильма «Новый дом»

400₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Бар хоппинг по-питерски: с гидом по барам + дегустация
Бар хоппинг по-питерски: с гидом по барам + дегустация
до

от 1995₽

Луна/Горы. Светильник
Луна/Горы. Светильник
до

5500₽

Лекция-коктейль myseasons x богема: «Кутить по-французски: нескромная жизнь петербургской богемы»
Лекция-коктейль myseasons x богема: «Кутить по-французски: нескромная жизнь петербургской богемы»

4000₽

Весёлое музыкальное лото
Весёлое музыкальное лото

от 990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи