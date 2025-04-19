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Гонконг. Эмоциональный трип

Общество «А-Я»
Невский проспект, д. 60

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Завершение:

200₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное

Про событие

Фотохроника странствий художника Паши Вэйса (Wais). Паша — один из наиболее известных и самобытных петербургских граффити-райтеров, а также один из основателей известной по всему миру граффити-команды TAD. Три года назад, переживая творческий кризис, Вэйс открыл для себя мир аналоговой фотографии. Первым его фотоаппаратом стал Olympus Trip. Паша снимает исключительно на пленку и работает в стилистике snapshot (в пер. с англ. — «моментальный снимок»). Это хроника не того, что видит автор, а того, как он видит и чувствует. Фрагментарность, хаотичность, динамика — все это вовлекает зрителя в приключение по Гонконгу. В работах автора прослеживается визуальная эстетика легендарных японских фотографов Дайдо Мориямы и Нобуёси Араки. Морияма говорил: «В городе есть все: комедия, трагедия, панегирик, эротика. Это идеальная обстановка, место, где переплетаются людские желания. Он остается и всегда будет моей природной стихией». Эта стихийность и многослойность присуща и Вэйсу. Трип (c англ. trip — «путешествие») — это состояние сознания, характеризуемое крайней восприимчивостью. Путешествие Паши Вэйса сродни путешествиям, описанным битником Джеком Керуаком в его всемирно известном романе «На дороге», где главный герой погружается в трип. «Гонконг. Эмоциональный трип» — это переданное через фотографию состояние и переживание, момент жизни, переосмысленный через линзу камеры. Мгновение, которое никому, кроме автора-фотографа, не дано пережить. Время работы: ср-вск с 12:00 до 20:00.

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