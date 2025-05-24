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Гонки на тележках
Центральная районная библиотека им. А. П. Чехова, улица Турку, 11к1
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Про событие
Будешь и заниматься бойким валянием дурака. Кому не хотелось разок другой впрыгнуть в тележку для продуктов на колёсиках и с ветерком на ней прокатиться? Здесь реализуют твою мечту. Первые и последние гонки на магазинных тележках. Ожидаются команды от двух человек. Одна регистрация — одна команда. На старт, внимание, до встречи. Программа и расписание всего фестиваля: https://crbchehova.timepad.ru/event/3330388/
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