ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Голоса

Лендок
наб. Крюкова канала, 12

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Стендап
Спектакли

Про событие

Спектакль — увлекательный калейдоскоп музыкальных номеров в исполнении молодых, талантливых студентов мастерской Сергея Бызгу в Российском государственном институте сценического искусства. У каждого поколения есть свой голос. Голос, который однажды возник и до сих пор отзывается в сердцах людей по всему миру. Есть те, кто внезапно появился и так же внезапно исчез, а есть те, чьи голоса будут звучать всегда. В насыщенной и фееричной программе спектакля «Голоса» прозвучат хиты звезд мировой величины, зарубежных и отечественных идолов, легенд поп-сцены и начинающих исполнителей, собирающих на свои концерты миллионы поклонников — Марлен Дитрих и Мияги, Эми Уайнхауз и Сергей Курехин, Лайза Миннелли и Стинг, Баста и Максим, Леди Гага и Кристина Агилера, Барбара Стрейзанд и Булат Окуджава, Уитни Хьюстон и Билли Айлиш и других известных исполнителей!

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Влад Васильев
Влад Васильев

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста