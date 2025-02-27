Спектакль — увлекательный калейдоскоп музыкальных номеров в исполнении молодых, талантливых студентов мастерской Сергея Бызгу в Российском государственном институте сценического искусства. У каждого поколения есть свой голос. Голос, который однажды возник и до сих пор отзывается в сердцах людей по всему миру. Есть те, кто внезапно появился и так же внезапно исчез, а есть те, чьи голоса будут звучать всегда. В насыщенной и фееричной программе спектакля «Голоса» прозвучат хиты звезд мировой величины, зарубежных и отечественных идолов, легенд поп-сцены и начинающих исполнителей, собирающих на свои концерты миллионы поклонников — Марлен Дитрих и Мияги, Эми Уайнхауз и Сергей Курехин, Лайза Миннелли и Стинг, Баста и Максим, Леди Гага и Кристина Агилера, Барбара Стрейзанд и Булат Окуджава, Уитни Хьюстон и Билли Айлиш и других известных исполнителей!