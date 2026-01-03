Фестиваль Go Dnb — это новое, масштабное событие, посвящённое жанру Drum&Bass, которое пройдёт 3 января 2026 года в клубе Sound в Санкт-Петербурге/ Тебя ждёт сразу 3 зарубежных привоза, топовые имена отечественной сцены и праздничная атмосфера нового года в одной из самых топовых локаций города.