Go Dnb 2026
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б
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Завершение:
от 1700₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Фестиваль Go Dnb — это новое, масштабное событие, посвящённое жанру Drum&Bass, которое пройдёт 3 января 2026 года в клубе Sound в Санкт-Петербурге/ Тебя ждёт сразу 3 зарубежных привоза, топовые имена отечественной сцены и праздничная атмосфера нового года в одной из самых топовых локаций города.
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