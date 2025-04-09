Екатерина Ерохина работает маслом в классической технике, ее картины обратят зрителя к особенному, психологическому аспекту водной стихии. Талантливое сочетание смелых крупных мазков и бережное, чуткое отношение к цветовым нюансам погрузят зрителя в собственные рефлексии, будь то детские воспоминания, переживание сложного расставания или будоражащая встреча. Каждая работа Екатерины Ерохиной – возможность увидеть в зеркале не маску, которую каждый из нас носит, выдерживая вызовы повседневности, а волнения души, воплощенные художником в насыщенных цветовых сочетаниях, стихийных линиях и мастерски исполненном импасто. На выставке «Глубина» гостям галереи будет предоставлена опция аудиосопровождения. Актуальную стоимость билетов смотри по кнопке «Купить билет».